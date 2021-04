“Gattuso dice no alla Fiorentina, non la considera una squadra adatta alle sue prerogative. Pronto a stare fermo un anno per aspettare offerte migliori”

Su 1 Station Radio ha parlato il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione. Queste le sue parole sul futuro di Rino Gattuso: “Dice no alla Fiorentina. La proposta arrivata da Firenze non ingolosisce il tecnico che si sente pronto a rimanere fermo un anno aspettando un’offerta migliore. Gattuso non ritiene la Viola una squadra adatta alle sue prerogative, probabilmente punta a una squadra più prestigiosa”.