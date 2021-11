“Gattuso era poco convinto e non avrebbe rivalutato certi giocatori come ha fatto Italiano. Vlahovic? Chiunque verrà al suo posto sarà peggio di lui”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Se vogliamo fare il salto di qualità, quest’anno è l’occasione giusta e iniziare con Berardi non sarebbe male. Anche perché nelle partite con Callejon a destra e Sottil a sinistra abbiamo sofferto. Al secondo manca esperienza per diventare un giocatore importante, è per questo che la Fiorentina deve prendere qualcuno di pronto subito per valorizzare questa stagione”.

E poi su Italiano ha aggiunto: “E’ la vera rivoluzione di questa Fiorentina, il giorno che è andato via Gattuso sentivo che potesse essere l’inizio di qualcosa di nuovo. Gattuso non sarebbe venuto convinto e non avrebbe rivalutato certi giocatori, e poi era giusto vedere dopo due anni sfortunati quanto questi giocatori potessero funzionare. Duncan è una vittoria di Italiano, Igor ha fatto una partita pazzesca su Ibrahimovic. Vlahovic? L’unica cosa che si può dire è “speriamo che cambi idea” (ride, ndr). Dobbiamo avere chiaro il fatto che chiunque verrà sarà peggio di lui”.