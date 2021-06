Gattuso-Fiorentina: Un vertice di mercato e un fine settimana importante. Le sorti di Ribery nelle mani dell’allenatore

Sarà un fine settimana importante per il mercato della Fiorentina quello che ci apprestiamo a vivere. L’arrivo in città del nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, porterà ad un confronto sull’argomento tra il tecnico e la società. Verrà fatto dunque un primo e decisivo punto sulla questione.

E sicuramente uno degli argomenti principali al tavolo sarà Franck Ribery. Il francese ha il suo contratto in scadenza, ma ha già fatto sapere che la sua priorità è rinnovare l’accordo con la Fiorentina. Ci sono gli estremi per arrivare al prolungamento fino al 2023, ma a volerlo, in primo luogo deve essere proprio Gattuso.