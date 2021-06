Gattuso-Ribery: contratto avvenuto. Il futuro del francese…

Dall’edizione serale di Tgr Rai Toscana emergono importanti novità sul futuro di Frank Ribery. Come preannunciato anche da Fiorentinanews, nella serata di ieri il francese ha avuto un incontro a Forte dei Marmi con Gennaro Gattuso, neo allenatore della Fiorentina. Durante il faccia a faccia sembra che il tecnico abbia chiesto all’ex Bayern cosa si attendesse dalla prossima stagione in termine di utilizzo sul campo. Nonostante l’età il francese vuole ancora dimostrare il suo valore, e al momento non sembrano sia stati fatti passi concreti verso il rinnovo.

La Fiorentina in tutto questo sta valutando il da farsi: l’ingaggio del giocatore, rispetto ai reali valori espressi dal numero 7 sul campo, è molto alto e fa vacillare la dirigenza viola che ovviamente si aspetta una sostanziale riduzione dell’ingaggio percepito fino ad ora. Ribery intanto già domani sarà a Monaco per ricongiungersi alla famiglia, la decisione finale sul suo futuro arriverà probabilmente entro metà della prossima settimana.