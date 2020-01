Gattuso: “Stupito dalla prestazione contro la Fiorentina, siamo stati imbarazzanti e senza anima”

Era un Rino Gattuso ancora piuttosto infastidito quello che ieri sera ha commentato alla Rai la vittoria sulla Lazio in Coppa Italia, le scorie per il periodo recente, culminato con la sconfitta contro la Fiorentina, si fanno ancora sentire: “Venivamo da un periodo imbarazzante, oggi la squadra ha fatto una grande partita. Ho sempre detto che la squadra si allenava bene e si era consegnata, sono rimasto stupito anche io dalla prestazione contro la Fiorentina, siamo stati imbarazzanti. Il ritiro l’hanno deciso i giocatori, io ho soltanto detto che io sono il primo responsabile. Contro la Fiorentina siamo sprofondati, ho visto una squadra senza anima, io mi sono preso le colpe, poi bisogna guardarsi in faccia e dirsi le cose”.