Genesio: “Umtiti è il profilo perfetto per il Rennes, ma abbiamo qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche”

Samuel Umtiti, ormai in uscita dal Barcellona, nelle scorse settimane è stato accostato alla Fiorentina. Su di lui sembrava forte il Rennes, dato ad un passo dall’ingaggio, e proprio il tecnico dei francesi Bruno Genesio è tornato a parlarne: “Umtiti mi piace molto come giocatore ma siamo in un club che lavora in un certo modo e non sempre siamo d’accordo sulle scelte. C’è bisogno che ci sia consenso”.

E poi Genesio ha aggiunto: “C’è qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche, capisco che questo possa comportare il rallentamento della trattiva. Per me, oltre che campione del Mondo, è uno che ha l’esperienza che stiamo cercando. Avremo un colloquio e capiremo se si potrà arrivare a una conclusione positiva o meno”.