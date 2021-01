Genoa-Fiorentina Primavera, le formazioni ufficiali: Chiorra torna tra i pali, in difesa c’è Ponsi. Agostinelli e Munteanu confermati in attacco

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha fatto le sue scelte per il ritorno in campionato contro il Genoa. Rispetto alla gara giocata in Supercoppa contro l’Atalanta torna Chiorra in porta, mentre Ponsi va a rimpolpare la retroguardia rimasta orfana di Dalle Mura, che si è appena trasferito alla Reggina. In attacco confermato l’attacco composto da Agostinelli e Munteanu: nel tridente si aggiunge Di Stefano.

Genoa: Agostino, Gjini, Zaccone, Serpe, Turchet, Dumbravanu, Boli, Eyango, Estrella, Besaggio, Kallon.

Fiorentina (4-3-3): Chiorra; Ponsi, Chiti, Frison, Pierozzi; Corradini, Fiorini, Bianco; Di Stefano, Munteanu, Agostinelli.