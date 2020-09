Geometrie e sentimenti, una “macchina” programmata per lavorare duro

Costruisce ed emoziona. Geometrie e sentimenti. Sofyan Amrabat, centrocampista olandese di origini marocchine, va dritto al nocciolo della questione. Come sottolinea nuovamente il Corriere dello Sport, sarà Iachini a scegliere dove impiegarlo: l’ex Verona è programmato per lavorare duro e puntare sempre alla vittoria. Sarà (anche) lui, nonostante la squalifica da scontare al primo turno – “Chiedo scusa ai tifosi viola, ma io in campo do tutto e lo farò dalla gara con l’Inter. Contro il Genoa, perdevamo 3-0 ed io non volevo darmi per vinto” – a dettare i tempi e non lo nasconde: “Mi sto muovendo come un vecchio regista, davanti alla difesa. Credo che sarà questa la posizione che ricoprirò, pur potendo fare anche la mezzala”.

