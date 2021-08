Ghezzal torna a titolo definitivo in Turchia. Ecco quanto incassa il Leicester

Ve lo ricordate Rachid Ghezzal? Il marocchino ha indossato la maglia della Fiorentina nella stagione 2019-20, ma alla fine non è stato riscattato ed è tornato al Leicester. Nell’estate scorsa, poi, è stato ceduto in prestito al Besiktas: con i turchi ha disputato un’ottima stagione, arricchita da otto gol e diciotto assist. Il club di Istanbul, però, non ha mollato Ghezzal e dopo una lunga trattativa è riuscito ad acquistarlo. Le Foxes incassano circa tre milioni di euro dalla cessione dell’ex giocatore della Fiorentina.

Ecco il tweet del Besiktas: