Giampaolo ingolosito da Kouame. Vagnati aspetta il via libera dalla Fiorentina

L’allenatore del Torino, Marco Giampaolo, è ingolosito dalla possibilità di avere nella sua squadra, l’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame. Questo è quello che si legge stamani su Tuttosport.

Questo perché l’ivoriano viene ritenuto dal clan granata come la soluzione ideale per integrare l’attacco granata. Il diesse Vagnati aspetta il via libera dalla società viola. Mentre i procuratori del giocatore si mantengono fiduciosi sul fatto che il trasferimento, alla fine, possa avvenire.

Tra l’altro uno degli agenti, Michelangelo Minieri, è presente in sede nel momento in cui scriviamo, per parlare del futuro di questo ragazzo.