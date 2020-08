Gianni Di Marzio: “Chiesa in Premier o alla Juventus, ma deve fare puiù gol. La Fiorentina poteva fare di più”

A Radio Bruno ha parlato così l’ex tecnico Gianni Di Marzio: “L’annata viola è stata positiva ma poteva andare meglio per il valore della squadra. Chiesa? E’ un giocatore da Premier perché ha gamba: finta, controfinta e via. La porta però la deve sentire, serve che faccia più gol: deve giocare in un 4-3-3 per spaccare le partite. Se dovesse restare in Italia lo vedrei bene alla Juventus. Castrovilli? E’ molto forte ma già lo si vedeva quando era giovane”.

