Giaretta: “La Fiorentina è tra i club che ha gestito al meglio la situazione, non avrà grosse difficoltà economiche e non svenderà i calciatori”

Ex ds dell’Udinese, oggi al Cska Sofia, Cristiano Giaretta a Tmw ha parlato dei possibili sviluppi del mercato post Covid: “Dal 20 al 30%. Parlo del calciatore da 10-20 milioni. Lo Mbappé della situazione non subirà questo decremento. Ogni transfer farà storia a sé. Se il campionato riprende ci saranno le perdite del match day ma non dalle tv. I club che hanno gestito al meglio la situazione, quindi Torino, Fiorentina, Atalanta, Udinese e altri non avranno grosse difficoltà. Non svenderanno i calciatori”.

