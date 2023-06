Gioia per il Verona che si salva allo spareggio condannando Dragowski e Zurkowski (ma anche Nzola) alla retrocessione in B

Serata di verdetti definitivi in Serie A e B e salvezza ottenuta dal Verona, che ha battuto nello spareggio di Reggio Emilia lo Spezia di Semplici e di due ex viola come Dragowski e Zurkowski. Gara aperta subito al 5′ dal gol di Faraoni per i gialloblù e pari quasi immediato al 15′ di Ampadu. Si scatena poi Ngonge tra il 26′ e il 38′ con una doppietta che poi sarà decisiva. Nella ripresa occasione per riaprirla al 68′ quando Faraoni salva un gol di mano (alla Zauri), guadagnandosi il rosso ma dal dischetto Nzola si fa ipnotizzare da Montipò. Salvezza dunque per il Verona mentre lo Spezia degli ex viola torna in Serie B.