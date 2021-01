Giordano: “Vlahovic più forte di Belotti? No, non mi da questa garanzia”

A TMW Radio è intervenuto l’ex bomber e tecnico Bruno Giordano. Sui temi di giornata si è espresso anche in merito alla sfida salvezza in programma stasera tra Torino e Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

Vlahovic può diventare più forte di Belotti? “No, non mi da questa garanzia. Hanno caratteristiche diverse. Vorrei vedere Belotti in altre squadre, non lì a combattere a metà campo. Non si è ancora espresso al massimo Belotti perché non riceve assistenza adeguata”.