Giudice Sportivo: Fiorentina priva di un centrocampista contro la Juventus

Al termine della 37esima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha diramato il consueto bollettino con i calciatori squalificati per il prossimo turno del massimo campionato italiano.

La Fiorentina dovrà fare a meno di un centrocampista per la gara contro la Juventus: si tratta di Youssef Maleh, che era diffidato ed è stato ammonito contro la Sampdoria. Da segnalare anche l’assenza di Ruslan Malinovskyi, con l’Atalanta in lotta proprio con la squadra di Vincenzo Italiano per un posto in Europa.

Di seguito tutti gli squalificati: Colley (Sampdoria), Ederson (Salernitana), Patric (Lazio), Gunter (Hellas Verona), Gyasi (Spezia), Maleh (Fiorentina), Malinovskyi (Atalanta), Kiyine, Okereke e Vacca (Venezia).