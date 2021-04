Giudice Sportivo: l’assenza certa contro la Juventus. Due giocatori della Fiorentina entrano in diffida

Il Giudice Sportivo ha deliberato sulle gare sinora disputate e valide per la tredicesima giornata di ritorno. All’appello mancano ancora le partite tra Roma e Atalanta (oggi alle 18.30) e quella tra Napoli e Lazio (ore 20.45) che si disputeranno in questa serata. La Fiorentina dovrà far a meno di Giacomo Bonaventura per la partita contro la Juventus a causa del giallo rimediato a Verona. Inoltre entrano in diffida Martinez Quarta e Kouame, entrambi ammoniti nel finale della gara di martedì sera. Di seguito l’elenco completo dei provvedimenti:

GIUDICE SPORTIVO

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Filip Djuricic (Sassuolo), Radja Nainggolan (Cagliari), Ivan Radovanovic (Genoa), Stefano Sturaro (Verona)

CALCIATORI DIFFIDATI

Cristiano Ronaldo (Juventus), Hernani (Parma), Christian Kouame (Fiorentina), Riccardo Marchizza (Spezia), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Weston McKennie (Juventus), Nicolas Nkoulou (Torino)