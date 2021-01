Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri anche del terzino sinistro della Fiorentina Biraghi, a Radio Punto Nuovo ha parlato del difensore gigliato ma non solo: “Falco? È un giocatore che può tornare in A e quello di gennaio è un mercato di scommesse. È un mercato che fa meglio chi rischia di più. Biraghi? Gioca in una squadra in difficoltà ed ha fatto 5 assist ed un gol”.

