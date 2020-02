Giuseppe Rossi ha trovato squadra: ecco il suo futuro

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Fiorentina, ha finalmente trovato una nuova squadra. L’italoamericano giocherà in Major League Soccer, avendo superato il periodo di prova con il Real Salt Lake, che è pronta ad ingaggiarlo. Secondo quanto riportato da MLSSocceritalia.com, Pepito svolgerà le visite mediche con il club dello Utah nei prossimi giorni e dopo potrà finalmente tornare in campo. L’ultima esperienza di Rossi risale al 2017-18 con la maglia del Genoa: un gol in 9 partite di Serie A, questo lo score dell’ex Fiorentina con il Grifone.