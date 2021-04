Giuseppe Rossi: “Questa Fiorentina doveva fare di più, ci vuole una giusta guida tecnica e un’altra mentalità per tornare ad alti livelli. Commisso…”

L’ex attaccante della Fiorentina, ora tornato a giocare negli Stati Uniti, Giuseppe Rossi, in un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, spiega: “A Firenze ho passato tre anni di vita nella città più bella che c’è e ho scoperto una cultura e una passione calcistica che mi rendono orgoglioso di aver vestito la maglia viola”.

Rossi si aspettava di più da questa squadra in questa stagione: “Con questa rosa sì. Ma bisogna trovare continuità nei risultati e tutto parte da una giusta guida tecnica che porti una mentalità che i giocatori rispettino, credendo in quello che si fa. Credo che la Fiorentina la prossima stagione debba ripartire da questo per tornare ad alti livelli. Commisso? Ritengo che sia una grande persona un buon presidente che difende sempre il club e i suoi giocatori. Io gli dico di andare avanti così, sperando che al più presto si sblocchi anche la situazione relativa allo stadio, perché ho fiducia nel fatto che farà bene per la squadra e per la città”.