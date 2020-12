“Gli errori commessi nel mercato estivo hanno condizionato la stagione della Fiorentina. Quegli sbagli vanno riparati. Ecco i giocatori di cui ha bisogno Prandelli…”

Dopo la grande impresa a Torino contro la Juventus, per la Fiorentina c’è il mercato da affrontare. Su questo argomento scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio: “I risultati finora sono stati inferiori alle attese, sia quelli di Prandelli (Juve esclusa ovviamente), sia quelli di Iachini. Parte della ragione sta negli errori commessi nel mercato estivo, errori che a gennaio, meglio all’inizio che alla fine, vanno riparati”.

Sull’attacco scrive: “Vlahovic ha segnato un gol su azione di quasi 700 minuti e siccome le prestazioni di questo ragazzo in crescita, adesso va sostenuto. Per spingere la Fiorentina in attacco occorre un’altra punta, così da concedere a Prandelli la possibilità di schierare Ribery dietro due attaccanti, non uno solo”.

E poi: “Il ruolo di centrocampista centrale, organizzatore di gioco è nato un equivoco che Iachini ha pagato caro e che Prandelli ha risolto solo a Torino con una pensata quella di Borja Valero. La Fiorentina ha bisogno di uno che pensi che agisca in fretta, capace di muovere due interni come Amrabat e Castrovilli e di raggiungere la prima punta con un lancio preciso. Il 10 si gioca Fiorentina-Cagliari. Ecco, non sarebbe male, per i viola, Se per quella partita Prandelli avesse già i giocatori di cui ha bisogno”.