Gli esterni rinascono ma hanno le spalle scoperte

L’arrivo di Iachini ha rinvigorito Lirola e Dalbert, ieri decisivi nella sfida della Fiorentina contro l’Atalanta con un gol e un assist.

Una questione poco trattata però, è quella relativa alle loro alternative, di fatto inesistenti. Si perché Venuti ha dato davvero poco in questa prima parte di stagione e Terzic non si è addirittura mai visto. Nel periodo di calo di rendimento dell’ex Sassuolo e dell’ex Inter, sono mancati proprio dei validi ricambi che potessero non solo farli riposare un po’ ma anche alternarli per un avvicendamento prettamente tecnico.

Nel corso di questo mercato di riparazione, dopo che si è preso subito l’attaccante e si sta cercando con insistenza un centrocampista, sarà bene individuare degli esterni che possano dare una mano concreta alla Fiorentina. Nonostante la ripresa sia di Lirola che di Dalbert (in prestito e con una permanenza a Firenze in vista del prossimo anno non scontata), dei giocatori per dare loro un cambio servono eccome.