Gli osservati “speciali” in una Cremonese trasformata: a chi fare attenzione per la sfida contro la Fiorentina?

Oggi torna la Serie A TIM ed è la vigilia dell’esordio in campionato della Fiorentina. La sua prima avversaria sarà la Cremonese, ospite al Franchi domani alle 18:30. I grigiorossi sono tornati in massima serie dopo 27 anni, piazzandosi al secondo posto nella classifica dell’ultima Serie B. La rosa dei lombardi, rispetto a pochi mesi fa, è cambiata tantissimo: molti giocatori, che erano lì in prestito, hanno fatto rientro alla base e sono stati rimpiazzati.

Tra i nuovi arrivati, figurano alcune vecchie conoscenze interessanti dell’ultima Serie A. Un esempio è David Chidozie Okereke, secondo miglior marcatore dell’ultimo Venezia con 7 gol. Nigeriano classe 1997, è un attaccante che può adattarsi a tutto lì davanti: punta, seconda punta, esterno. Velocità e dribbling sono le doti principali, oltre a una buona dose realizzativa; si è sbloccato subito in grigiorosso, segnando una rete nel 3-2 in Coppa Italia contro la Ternana. C’è anche Johan Felipe Vásquez, seguito anche dalla Fiorentina ad inizio mercato. Il difensore centrale è arrivato in prestito dal Genoa, dopo esser stato tra i migliori in una stagione molto complicata per il Grifone.

Il 23enne messicano non è l’unico pescato dalla Genova rossoblù. È approdato a Cremona anche Paolo Ghiglione, braccetto che può occuparsi di tutta la fascia destra, a titolo definitivo. Il suo momento d’oro è ormai lontano, dall’interruzione del calcio causa Covid-19 non si è più visto ai migliori livelli di forma, ma ha nelle corde spinta e qualità offensive. Attenzione anche a Vlad Chiriches, roccioso centrale di difesa e capitano della Nazionale rumena, sicuramente un acquisto che porta un po’ di necessaria esperienza.



Chi ha dato un enorme contributo nel portare la Cremonese in Serie A è Luca Zanimacchia, attaccante di 24 anni, ma che deve ancora farsi conoscere bene. È di proprietà della Juventus e ha prolungato il prestito con i grigiorossi. Può ricoprire più ruoli, dal trequartista all’esterno, ma all’occorrenza anche il centravanti. Nel 3-4-1-2 di Alvini gioca dietro le due punte ed è il diamante della squadra, l’elemento più imprevedibile. Contribuisce anche a livello numerico, visti gli 8 gol e i 6 assist nella scorsa Serie B. Una novità assoluta per la Serie A è Santiago Lionel Ascacíbar, mediano arrivato in prestito dall’Hertha Berlino. È in cerca di riscatto, perché l’esperienza nel club di Piątek è stata piuttosto deludente. Qualche anno prima, allo Stoccarda, l’argentino ha dato il meglio di sé, entrando anche nel giro della Nazionale nel 2018