Gli Stati Uniti battono l’Iran e vanno agli ottavi insieme all’Inghilterra, prima nel girone dopo una vittoria agevole

Si sono da poco concluse le due partite di questo martedì sera di Mondiali, entrambe iniziate alle 20 e decisive per l’esito del girone B. Ad andare agli ottavi di finale sono Inghilterra e Stati Uniti. Chi passa il girone senza alcun patema sono i britannici, a cui bastano due gol in due minuti per cambiare completamente faccia alla sfida contro il Galles, che invece si sbriciola senza reagire. L’incontro finisce 0-3 per la nazionale di Southgate, con doppietta di Rashford e rete di Foden.

Sull’altro campo, invece, l’Iran non riesce ad accedere agli ottavi nonostante i due risultati su tre a favore: arriva un’amara sconfitta per 0-1 contro gli Stati Uniti. Gli americani ottengono un successo sofferto e di vitale importanza, concluso tra le veementi ed eccessive polemiche dei giocatori iraniani. Ad andare in gol è la stella del Chelsea Pulisic.