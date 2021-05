Gli ultimi tre punti necessari per evitare un triste record

La Fiorentina è salva e questa è la cosa più importante. A una giornata dalla fine la squadra gigliata si trova al tredicesimo posto a quota 39 punti. Solo in un’altra occasione post fallimento, la squadra gigliata si era trovata con una partita ancora da disputare sotto la soglia dei 40 punti: era la stagione 2004/05 e la Fiorentina si riaffacciava per il primo anno nella massima serie. Alla 37esima giornata la squadra di Zoff aveva 39 punti e nell’ultima partita una vittoria contro il Brescia evitò ai viola la partecipazione ai playout o la retrocessione diretta. Per punti fatti, la stagione peggiore post fallimento è stata quella del 2018/19 quando la Fiorentina finì il campionato a 41 punti. Serve una vittoria a Crotone dunque, solo per le statistiche, per non essere ricordata come la peggior Fiorentina (a punti fatti) del post fallimento.