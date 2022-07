Gollini: “Avevo bisogno di trovare non solo una squadra ma un posto speciale e Firenze lo è. Sono carico, ci toglieremo tante soddisfazioni”

Eccolo nuovamente in maglia viola Pierluigi Gollini, visibilmente entusiasta di tornare a Firenze dopo 10 anni, da calciatore maturo e pronto a difendere la porta viola. Dopo l’ufficialità ecco anche le sue prime parole: “Sono molto felice, per me è un capitolo he non si era mai chiuso, felice di tornare a chiudere un cerchio di quello che è stata la mia vita, il mio percorso da ragazzino. Sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale per me. Sentivo di dover trovare un posto che non fosse solo squadra e lato tecnico e Firenze lo è. Sono carico e convinto che potremo toglierci tante soddisfazioni quest’anno”.