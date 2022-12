Gonzalez e Sottil ancora in ‘fuorigioco’. I nomi di Boga e Brekalo prendono campo

Ci vorrà un po’ di tempo per rivedere in campo Nicolas Gonzalez e qualche settimana in più rispetto all’argentino per il ritorno di Riccardo Sottil. La Fiorentina ha ancora problemi di uomini sugli esterni. Non c’è dunque da meravigliarsi se riemergono i nomi di Boga e Brekalo in ottica mercato.

Il giocatore dell’Atalanta avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento, ma occhio al Leicester che è partito da più lontano rispetto ai viola.

Brekalo invece sta incontrando problemi in Germania dove è sotto contratto con il Wolfsburg fino al 30 giugno 2023. Fiorentina e Monza si sarebbero già informate su di lui e potrebbero essere un punto di approdo per il croato in questo mercato invernale.