Gonzalez: “Ho segnato il mio gol più bello. Sono contento per la squadra e Firenze, sono consapevole di quanto siamo forti”

L’esterno viola Nicolas Gonzalez, autore quest’oggi del primo gol contro il Napoli, ha commentato così la sua partita a DAZN: “Quello che ho segnato oggi è il mio gol più bello. So che sono l’unico giocatore dell’Argentinos Juniors ad aver segnato al Maradona, e questo mi rende felice. Ma sono contento per tutta la squadra e per Firenze”.

Poi prosegue: “Se mi sacrifico troppo? Mi fanno piacere i complimenti, a me piace correre molto e dare una mano alla squadra sia in difesa che in attacco. Mi sento bene e l’ho dimostrato anche in Nazionale. Sono tranquillo perché la squadra è molto forte. Dobbiamo soltanto continuare così”.