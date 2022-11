Gonzalez martoriato dai problemi fisici. Ma i tifosi della Fiorentina sospettano che…

Si allena da giorni in gruppo l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, ma per lui non è arrivata la tanto sospirata convocazione per il match contro la Salernitana.

Su La Gazzetta dello Sport, il giocatore argentino viene definito come “martoriato da problemi fisici (tallone, poi i muscoli)“, per questo motivo anche stavolta Italiano ha dovuto fare a meno nuovamente di lui.

E tra i tifosi, si legge ancora sul giornale sportivo citato, c’è anche chi sospetta che il giocatore abbia un lato troppo conservativo in vista del prossimo Mondiale in Qatar.