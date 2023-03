Gonzalez: “Mondiale? Non poterci giocare è stata una delle cose più dure da superare, ma ora sono di nuovo felice”

L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, in rete nella scorsa notte con la Nazionale Argentina, ha parlato a TyC Sports del suo periodo con la maglia dell’Albiceleste, tra il Mondiale non disputato e la sua voglia di far parte del gruppo di Scaloni:

“Non riuscire a giocare il Mondiale è una delle cose più dure che un giocatore deve superare, adesso però fa parte del passato. Non è stato un periodo facile da affrontare, fortunatamente con l’aiuto delle persone che avevo accanto sono riuscito a superarlo. Vestire la maglia dell’Argentina è unico. Ora sono molto felice“.