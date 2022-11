Gonzalez se ne va (per qualche giorno). Ma la vicenda ha zone d’ombra: perché la Fiorentina ha taciuto?

Nicolas Gonzalez se ne va (per qualche giorno) a fare ‘smart working’ in Argentina. L’attaccante della Fiorentina aveva discusso anche di questo con il DG Joe Barone, nell’incontro a cena della scorsa settimana e si impegna a lavorare da lì per continuare a recuperare dall’infortunio che gli ha impedito di giocare con la propria nazionale i Mondiali in corso in Qatar.

Ma tramite il Corriere dello Sport-Stadio di oggi emergono alcuni interrogativi che fanno discutere: non era meglio curarsi e allenarsi a Firenze? Perché questa scelta? E perché la Viola ha taciuto su quella che sarebbe stata la nuova agenda di Gonzalez? Una maggiore trasparenza sarebbe necessaria. Proprio per evidenziare quello che – a detta del club – è stato un gesto di ulteriore distensione dopo le tensioni accumulate nei mesi scorsi.