Gonzalez torna al gol contro l’Empoli e regala una vittoria importante alla Fiorentina per restare sulla scia dell’Europa

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Empoli 1-0 (58′ Gonzalez)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (86′ Terzic), Castrovilli (86’Maleh), Torreira (70′ Amrabat), Duncan, Saponara (77′ Sottil), Cabral, Gonzalez (86′ Maleh).

90’+5 Finisce qui! La Fiorentina vince per 1-0 contro l’Empoli, rimasto in dieci nella ripresa, grazie al gol di Gonzalez siglato al 58′.

90’+4 Errore di Sottil lanciato a rete ma che perde il tempo sia per concludere che per passare il pallone a Cabral, rinnescando così l’azione per l’Empoli.

90’+3 Tentativo dell’Empoli con Cacace che va colpire la palla con la coscia mandando alto il pallone.

90’+1 Cabral prova a servire Duncan davanti a Vicario ma il portiere dell’Empoli esce e anticipa il centrocampista viola.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

89′ Cabral prova ad aggiustarsi il pallone in area per la rovesciata ma la difesa dell’Empoli lo marca stretto.

86′ Triplo cambio nella Fiorentina: escono Biraghi, Castrovilli e Gonzalez, tocca a Terzic, Maleh e Callejon.

83′ Giro palla prolungato della Fiorentina con l’Empoli che continua a restare chiuso nella sua area.

80′ Ammonito Ismajli per fallo su Sottil che stava partendo in velocità.

77′ Ultima sostituzione nell’Empoli: c’è Bajrami per Bandinelli.

76′ Cambio nella Fiorentina: esce Saponara, c’è Sottil.

75′ Cerca il gol Saponara, e lo fa provando con la conclusione da fuori parata però da Vicario.

73′ Tiro da destra di Castrovilli verso il secondo palo, il pallone esce sul fondo.

72′ Sterzata di Saponara dalla sinistra e tiro rasoterra verso la porta, para comodamente Vicario.

70′ Cambio per la Fiorentina: esce Torreira, c’è Amrabat.

69′ Occasione per Saponara, che va al tiro ravvicinato ma non trova lo specchio della porta per un nulla!

68′ Empoli schiacciatissimo nella sua area dalla manovra avvolgente della Fiorentina che sta provando a crearsi dei varchi in fase offensiva.

65′ Fiorentina padrona del campo e che va al tiro da fuori anche con Milenkovic, con il pallone che sfiora il palo.

63′ Altro cross di Biraghi per Gonzalez, che ci prova ancora di testa ma non centra il bersaglio.

61′ Triplo cambio per l’Empoli: escono Henderson, Stulac e Di Francesco e vanno in campo Cutrone, Asllani e Viti.

58′ GOOOOL!!!! GONZALEZ!!!!! L’esterno viola devia di testa al centro dell’area il cross di Biraghi su calcio di punizione e segna l’1-0 per i viola!!!

57′ Espulso Luperto! Il difensore dell’Empoli era ammonito ma va a commettere fallo su Gonzalez prendendosi il secondo giallo e venendo così espulso.

55′ Ammonito Torreira per fallo su Di Francesco. Giallo pesante, perché il centrocampista viola era diffidato e salterà quindi la prossima partita contro il Napoli.

52′ Cabral segna in area piccola su assist di Saponara, ma è tutto fermo perché c’era fuorigioco dell’esterno.

50′ Saponara serve Gonzalez sulla desta, il velocista viola prova il tiro in porta ma Vicario para in uscita bassa.

47′ Bella azione della Fiorentina con Saponara lanciato da Biraghi sulla sinistra e che prova a servire il pallone in area quasi dal fondo, interviene Cacace a spazzare l’area ma c’era fuorigioco.

46′ Inizia il secondo tempo.

45’+4 Finisce 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Empoli con varie occasioni da entrambe le parti.

45’+3 Occasione per la Fiorentina con Gonzalez che serve Cabral in area, stop e tiro del numero viola che però spara sopra la traversa.

45’+3 Il primo cartellino giallo è per Luperto che va a commettere fallo su Cabral.

45’+1 Di Francesco vede Terracciano fuori dai pali e prova il pallonetto da lontanissimo, pallone che esce fuori non di tanto.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero.

44′ Altra doppia occasione per la Fiorentina prima con Duncan che prova il tiro di potenza verso la porta, sulla respinta ci prova Venuti ma calcia alto.

42′ Saponara prova il tiro dal limite dell’area, para comodamente Vicario.

40′ Annullato il gol all’Empoli! Dopo essere andato a rivedere l’azione al VAR, l’arbitro annulla la rete di Di Francesco per il fallo commesso da Pinamonti su Terracciano in area.

38′ Gol dell’Empoli. Errore di Biraghi che mette in difficoltà Terracciano che va a contrasto in area con Pinamonti, il pallone arriva a Di Francesco che di rovesciata spedisce il pallone nella porta rimasta sguarnita.

35′ Riavvia l’azione Castrovilli aprendo il gioco su Gonzalez a destra, il quale prova a servire il cross sull’altro lato ma Duncan sfiora soltanto il pallone di testa.

32′ Doppia occasione per la Fiorentina! Colpo di testa in area di Torreira parato da Vicario, flipper in are e pallone che torna alla disponibilità di Castrovilli ma la sua conclusione finisce alta.

30′ Malinteso in fase offensiva tra Castrovilli e Gonzalez, con l’esterno viola che non raccoglie il suggerimento del compagno di squadra e Vicario può fare suo il pallone.

27′ Primo cambio della partita: non ce la fa a proseguire Tonelli dopo una caduta in campo, al suo posto va in campo Ismajli.

24′ Deviazione di testa di Tonelli in area viola, pallone tra le braccia di Terracciano.

22′ Scappa via Cabral per andare al tiro sul secondo palo, il pallone esce sul fondo ma c’era fuorigioco.

19′ Prova ad andare via da centrocampo con la palla al piede Cabral, ma viene fermato da ben tre giocatori dell’Empoli.

16′ Terracciano smanaccia su un cross su calcio di punizione, sulla respinta ci prova Henderson sparando il pallone alto.

13′ Calcio d’angolo di Biraghi e cross per il colpo di testa di Cabra, para Vicario.

11′ Ritmi di gara ora un po’ rallentati, le squadre sono in fase di studio reciproco.

8′ Biraghi! Ci prova il capitano della Fiorentina con il suo bolide di sinistro da fuori dopo il suggerimento su calcio piazzato di Castrovilli, para e alza sopra la traversa il pallone Vicario.

6′ Pinamonti prova la conclusione da destra verso la porta, tiro un po’ strozzato che finisce fuori.

3′ Il primo tiro in porta della gara è di Gonzalez, che prova a scaldare i guantoni a Vicario dopo essere rientrato sul sinistro in area.

1′ Inizia la partita al ‘Franchi’! Forza Viola!

Sarà il derby toscano tra Fiorentina e Empoli ad aprire la domenica del 31esimo turno di Serie A. Lunch match in programma al Franchi con calcio d’inizio alle ore 12.30 agli ordini del direttore di gara Luca Massimi.

La squadra viola deve rispondere alla vittoria della Lazio sul Sassuolo per provare a rimanere agganciata alla zona Europa, l’Empoli per mettere definitivamente la parola fine al discorso salvezza. Una partita che sarà da vivere dal primo all’ultimo minuto e, come di consueto, potete farlo con Fiorentinanews.com, che vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito.

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.