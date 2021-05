Grassia: “Fiorentina, adesso il colpaccio fallo tu con Sarri! Squadra costruita da elementi inutili e delusioni come Ribery. Vlahovic? Da lui capiremo le intenzioni di Commisso”

A Lady Radio ha parlato il giornalista Filippo Grassia, commentando la situazione attuale in casa Fiorentina e la questione allenatore. Queste le sue parole: “Ora che la Roma ha fatto il colpaccio Mourinho la Fiorentina potrebbe farlo con Sarri. Non avrebbe l’obbligo di puntare allo scudetto ma quello di ricostruire una squadra che ultimamente non sta facendo bene. Però gli si deve dare anche carta bianca e se vuole un nuovo DS bisogna accontentarlo”

E sulla stagione corrente: “Forse abbiamo sopravvalutato Milenkovic e Pezzella. Inammissibile che la Fiorentina si auna delle squadre che corre meno, vuole dire che c’è una preparazione sbagliata. Poi ci sono elementi inutili come Malcuit e Kokorin o delusioni come Kouame e Ribery. Vlahovic? Biosgna fargli capire che il prossimo progetto sarà intorno a lui. Il suo futuro sarà la cartina tornasole del futuro di questa squadra. Se sarà venduto non ci aspettiamo una Fiorentina competitiva”.