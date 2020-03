Gravina: “Chiedere soldi in questo momento è fuori luogo. È giunto il momento che il calcio trovi da solo delle risorse”

Al Corriere della Sera ha rilasciato un’intervista il numero uno della FIGC Gabriele Gravina, che ha parlato della possibile ripresa del campionato e di altri temi legati all’emergenza COVID-19. Queste le sue parole: “La nostra volontà di tornare a giocare è legata allo sviluppo del virus. Vogliamo finire i campionati e per farlo ci possiamo spingere fino a luglio. Non credo che la Serie A a 22 squadre sia un’idea percorribile nell’anno in cui ci sarà da finire prima per l’inizio dell’Europeo. Chiedere soldi al Governo in questo momento è fuori luogo, le risorse dobbiamo procurarcele da soli. Stiamo studiano un piano salva calcio”.