Gravina: “La priorità adesso è quella di concludere i campionati, gli Europei vanno rinviati. Dovremo definire tutto collaborando insieme”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si esprime a Deejay Football Club riguardo all’importanza di concludere i campionati, tra cui naturalmente la Serie A, e far slittare così gli Europei: “È giusto rinviare gli Europei e dare la priorità alla chiusura dei campionati che sono già iniziati e devono essere comunque terminati. Abbiamo bisogno di un mese e mezzo, due mesi per definire i nostri campionati e lo faremo di tutto, con provvedimenti e la collaborazione di tutte le componenti per poter arrivare alla migliore definizione. Ma lo possiamo fare soltanto se siamo tutti insieme. Ritengo che ci siano delle priorità diverse. Capisco il grande valore della socializzazione, l’aspetto economico ma è giusto rinviare gli Europei e dare priorità alla chiusura dei campionati. Se Si va verso un’estate di sport? Mi auguro anche prima”.