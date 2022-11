Gravina: “Le seconde squadre sono un beneficio per la Nazionale e per la Juventus. Dobbiamo creare strumenti per favorire la crescita dei giovani”

Dopo il presidente della Lega Serie A Casini, al Next Gen Day è intervenuto anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Ecco la sua opinione sulle seconde squadre, riportata da ANSA: “Questo progetto fa solo del bene, alla Nazionale e alla Juventus stessa: ha schierato 97 giocatori nella seconda selezione e, di questi, il 28% ha esordito in prima squadra. Una società che crede in questo progetto, come dimostrato finora, ha effetti positivi”.

E aggiunge: “L’Italia è la quarta forza a livello internazionale, parlando di calcio, ma è terzultima per utilizzo dei giovani formati in casa. Il nostro obiettivo deve essere cercare di creare strumenti per favorire la crescita dei nostri giovani”.