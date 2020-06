Gravina: “Senza tifosi il calcio è monco. Scudetto femminile? Con nove punti di vantaggio sarebbe un’ingiustizia non darlo alla Juventus”

A La Stampa ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina sull’attuale situazione del mondo del calcio in Italia, parlando anche del ritorno dei tifosi allo stadio, ma anche di calcio femminile. Queste le sue parole: “Il calcio senza tifosi è uno spettacolo monco. Apriremo gli stadi quando saremo al sicuro con un vaccino. In un periodo così difficile mi aspettavo più coesione da parte del sistema. C’è invece chi ha pensato solo a se stesso. Per quanto riguarda il calcio femminile stabiliremo una data entro la quale le ragazze diventeranno delle professioniste. Ho provato a garantire un verdetto sul campo, ma il loro status da dilettanti ci ha penalizzato. Scudetto? Con nove punti di vantaggio mi sembrerebbe un’ingiustizia non darlo alla Juventus“.

