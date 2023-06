Graziani: “Alla Fiorentina servono certezze in attacco e Dia e Nzola non lo sono. Quarta? Anche Igor prima era fra i migliori del campionato…”

L’ex storico bomber gigliato ‘Ciccio’ Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi di attualità in casa Fiorentina, soffermandosi sul Franchi ma anche sui nomi più caldi sul mercato:

“Futuro del Franchi? Già con i Della Valle c’era stata la possibilità di fare uno stadio. Con Commisso ora sta succedendo lo stesso, anche se per fortuna il Viola Park è quasi finito. La politica però si sta comportando in modo che Rocco si stufi del proprio investimento nella Fiorentina. Io al Franchi ci ho giocato ma non lo considero proprio un monumento“.

Su Nzola e Dia: “Non mi convincono affatto, anche se il quantitativo di gol dallo scorso anno farebbero comodo alla Fiorentina. Il mio dubbio è sul fatto che possano far fatica a ripetersi in una piazza come Firenze. Servono più certezze rispetto a Jovic e Cabral“.

Infine: “Martinez Quarta? Dipende con chi lo sostituisci. Igor fino a poco tempo fa era tra i migliori difensori del campionato ed ora è sul mercato dopo prestazioni non proprio di livello. Se Quarta verrà ceduto andrà preso un sostituto all’altezza”.