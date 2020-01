Graziani: “Ho trovato assurda la presa di posizione di Montella con Benassi. Adesso la squadra ha più fiducia”

L’ex attaccante di Roma, Torino e Fiorentina Francesco Graziani è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa Fiorentina a pochi minuti dalla sfida di questa sera contro il Napoli. Queste le sue parole: “Mi aspetto la conferma di Cutrone al centro dell’attacco viola, anche se io uno come lui l’avrei fatto giocare a prescindere. Contro il Napoli puoi giocare anche con una punta sola. Fino ad ora gli esterni offensivi viola hanno svolto il loro compito nella miglior maniera possibile, ovviamente con i loro limiti. In passato ho sempre rimproverato Montella perchè lasciava fuori Benassi: sembrava che il ragazzo fosse diventato un problema per questa squadra. Abbiamo sempre detto che tra Pulgar e Badelj doveva giocarne uno solo ma nella prima parte del campionato hanno sempre giocato assieme: trovo assurda la presa di posizione di Vincenzo su Benassi. Se Pezzella si è ridimensionato? Non credo si tratti di un ridimensionamento, credo che il ragazzo forse sia troppo nervoso. Adesso ogni sfida diventa un banco di prova per lui: non dimentichiamoci però dell’importante rete di domenica scorsa contro la SPAL. E’ stato l’istinto a fargli commettere quella sciocchezza contro l’Atalanta: va comunque riconosciuto però che dopo l’espulsione del capitano viola la fortuna ha girato dalla parte della Fiorentina. Credo che dopo la vittoria contro i bergamaschi ci sia un po’ più di autostima nel gruppo. Poi Cutrone è un’arma in più: è un rompiscatole, dentro l’area è sempre pronto a spizzicare ogni pallone”.