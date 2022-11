Graziani: “Non cambierei nulla di questa Fiorentina: che ci faccio con un altro trequartista?”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana sull’assetto tattico della squadra viola, anche in ottica calciomercato: “Ikoné, secondo me, non può assolutamente fare il trequartista. Chi lo può fare? Il migliore è Saponara, poi ci metto Barak. Però interpreterei il tutto in modo diverso: 4-2-3-1 con esterni in base al periodo di forma e Cabral punta, con Jovic sulla trequarti. Che ci faccio con un altro trequartista? Non prenderei nessuno. Sabiri? Buon giocatore, non sposta gli equilibri, ma è uno dei più bravi alla Sampdoria”.

E aggiunge: “Io non cambierei nulla di questa Fiorentina. Sta crescendo, è molto intrigante. L’unico dilemma che mi pervade è il duopolio Jovic-Cabral: vedremo se verrà sacrificato uno dei due. Zurkowski? Non capisco perché non gli è stata data fiducia. Proprio non comprendo. Tra poco tornerà Castrovilli: purtroppo sono infortuni gravi, quindi ci vorrà ancora tempo. Ci auguriamo davvero che torni quello di prima“.