Graziani: “Petrachi non arriverà alla Fiorentina. Troppe teste in società non vanno bene”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato così a Radio Bruno: “De Zerbi? E’ un allenatore che sta facendo bene al Sassuolo, ma Reggio Emilia è un ambiente dove si può lavorare in tranquillità. Per Iachini contano molto le ultime partite di campionato dove si giocherà molto. Petrachi non arriverà alla Fiorentina, penso che siano tutte chiacchiere. Troppe teste in società non vanno bene, ognuno deve fare il suo”.

