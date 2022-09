Guerini: “Gli allenatori sono giudicati troppo dai risultati. Italiano? Non cambierei mai nove giocatori, ma non è facile e lo rispetto”

L’ex allenatore, tra le altre, della Fiorentina Vincenzo Guerini è intervenuto a Radio Toscana. Ha parlato del calciomercato svolto dalla società viola: “Il mercato mi è piaciuto, sulla carta hanno fatto bene. I problemi sono altri. Il campionato è sicuramente particolare e difficile da registrare; gli allenatori non sono preparati per una partita dietro l’altra. Siamo giudicati troppo dai risultati, non è facile. Non sono d’accordo su tutta la linea di mercato della Fiorentina, ma sicuramente c’è stato un miglioramento”.

Sulle rotazioni di Italiano, afferma: “Non credo che esistano squadre che possano cambiare tutti i giocatori. Per come ragiono io, non cambierei mai nove giocatori su undici, per mentalità. Non è semplice che le riserve siano all’altezza dei titolari, è un’idea mia e c’è chi lo fa. In ogni caso, è complicata la faccenda, c’è da ricostruire un gruppo”.