“He loves lampredotto, he loves bistecca”. Il coro per Cutrone modificato in chiave Firenze VIDEO

Appena arrivato al Wolverhampthon, i tifosi del club inglese dedicarono fin da subito un coro a Patrick Cutrone. Nonostante l’esperienza in Premier League non sia andato nel migliore di modi, quel coro è diventato un must e ha spopolato sui social. “He loves the pizza, he loves the pasta, the lads f*****g magic“, questo il testo. Un coro che la Fiorentina ha modificato e ha fatto cantare allo stesso Cutrone: al posto della pizza e della pasta, ci sono il lampredotto e la bistecca, due cibi tipicamente fiorentini. Ecco il video pubblicato dalla società viola su Instagram: