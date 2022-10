Heart of Midlothian-Fiorentina: Dove seguire la partita in DIRETTA TV

La Fiorentina torna a giocare in Conference League e lo fa in trasferta contro gli scozzesi dell’Heart of Midlothian. Saranno diverse le opzioni a disposizione degli appassionati per seguire in diretta televisiva questo match. L’incontro sarà proposto sia da DAZN che da Sky tra le tv e piattaforme streaming a pagamento, ma anche da TV8 in chiaro (gratis).

Per gli abbonati DAZN, la sfida sarà visibile attraverso l’apposita app. Per gli abbonati Sky, i canali satellitari di riferimento saranno Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253). TV8 invece è visibile sul canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 del satellite.

Per tutti coloro i quali non avranno la possibilità di seguire l’incontro in TV ricordiamo che ci sarà anche la consueta diretta testuale di Fiorentinanews.com, seguitissima, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.