La Fiorentina è chiamata al ritorno alla vittoria giovedì contro gli Hearts nella trasferta in Scozia. Solo un punto raccolto dalla squadra viola nelle prime due uscite di Conference League e adesso la classifica nel girone potrebbe farsi complicata.

Oltre a Sky e DAZN, la partita sarà visibile anche in chiaro su TV8, come già successo per la partita contro il Basaksehir. Calcio d’inizio fissato per le ore 21:00.