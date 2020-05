I contatti non si sono mai interrotti e il giocatore ha voglia di cambiare aria: Fiorentina-De Paul, stavolta si può fare!

Una squadra nuova, partendo dagli obiettivi vecchi. Rocco Commisso vuole costruire una Fiorentina competitiva e per farlo ha due nomi ben chiari in testa: Paquetà e De Paul. Del brasiliano abbiamo già parlato stamattina, mentre emergono novità sull’argentino. Secondo tuttomercatoweb, i contatti tra Fiorentina e Udinese non si sono mai interrotti, anche dopo il “no” della scorsa estate. I friulani continuano a valutare il giocatore 35 milioni, ma la situazione legata al coronavirus potrebbe facilitare un accordo intorno ai 30. Senza contare che De Paul difficilmente avrà voglia di restare un altro anno a Udine, avendo raggiunto ormai l’età per poter provare a fare il salto di qualità della sua carriera.