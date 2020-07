I convocati del Sassuolo: De Zerbi dovrà fare a meno di un ex obiettivo della Fiorentina

In vista del match di stasera in programma alle ore 21:45 tra Fiorentina e Sassuolo, il tecnico nero verde Roberto De Zerbi dovrà fare a meno a causa di una lesione all’adduttore di Pedro Obiang, centrocampista ex Sampdoria a lungo nelle mire anche della Fiorentina. Di seguito, i convocati di De Zerbi per la sfida del Franchi: Consigli, Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Ferrari, Piccinini, Kyriakopoulos, Magnanelli, Djuricic, Traorè, Ghion, Mercati, Bourabia, Locatelli, Boga, Caputo, Defrel, Raspadori, Berardi, Haraslin.

