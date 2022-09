I convocati della Fiorentina: assente Sottil, mentre torna a disposizione un centrocampista. Nico e Zurkowski…

Da poco diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita di Conference League contro il Basaksehir. Torna in lista Duncan e con lui ci sono anche i giovani Krastev e Favasuli. Presente anche Igor. Assente Riccardo Sottil, in forse dopo i problemi alla schiena. Ancora out anche Nico Gozalez e Zurkowski, oltre a Milenkovic e Dodo. Questa la lista completa dei convocati: