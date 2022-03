I convocati di Italiano: Odriozola non ce la fa, c’è Gonzalez e al posto di Nastasic…

Lo aveva annunciato in conferenza stampa Vincenzo Italiano. Alvaro Odriozola non è a disposizione per la gara contro il Verona, in programma domani pomeriggio al Franchi. Nella lista dei convocati, anche se non al meglio, Nico Gonzalez. Di seguito, la lista completa:

Amrabat, Biraghi,Cabral, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Frison, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Maleh, Martinez Quarta, Milenkoivc, Piatek, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira, Venuti.