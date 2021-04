I convocati della Juventus: Pirlo lascia a casa Demiral e l’ex viola Chiesa

Dopo la conferenza stampa, l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha reso nota la lista completa dei convocati in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Il tecnico bianconero perde due pedine fondamentali ed ha a disposizione solo 21 giocatori: non partiranno infatti per Firenze ne il centrale difensivo Demiral ne l’ex esterno viola Federico Chiesa, out per un botta subita contro l’Atalanta.

Ecco la lista completa pubblicata dalla Juventus sui propri canali social:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia.