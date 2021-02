I convocati della Sampdoria: sono 4 le assenze, torna Gabbiadini

Pochi minuti fa il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha reso noto la lista ufficiale dei convocati per la sfida casalinga di domani contro la Fiorentina. Sono 23 i giocatori blucerchiati chiamati dall’ex tecnico del Leicester: fa notizia il ritorno di Manolo Gabbiadini, out dallo scorso dicembre. Sono 4 invece le assenze: out lo squalificato Tonelli, La Gumina, Rocha e Prelec.

Ecco la lista ufficiale:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez, Torregrossa.

📋 @SerieA: i blucerchiati per #SampFiorentina 📝 Per il report completo 👇🏻 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 13, 2021